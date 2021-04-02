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Тренер «Фиорентины»: Кокорин работает с физиотерапевтом, чтобы решить свою проблему

Тренер «Фиорентины»: Кокорин работает с физиотерапевтом, чтобы решить свою проблему
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини высказался о российском нападающем команды Александре Кокорине.

«Я поговорил с Кокориным. Он работает с физиотерапевтом, чтобы решить проблему, которая не позволяла ему тренироваться с командой», — приводит слова Якини Fiorentina.it.

Напомним, Кокорин получил травму бедра и пропустил матчи «Фиорентины» в чемпионате Италии с «Пармой», «Беневенто» и «Миланом». На днях сообщалось, что 30-летний футболист может вернуться в состав в течение двух недель.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.

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