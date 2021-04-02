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Дэвид Мойес оценил возможность попадания «Вест Хэма» в Лигу чемпионов

Дэвид Мойес оценил возможность попадания «Вест Хэма» в Лигу чемпионов
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес оценил перспективы клуба в борьбе за место в Лиге чемпионов. В турнирной таблице Премьер-лиги «молотобойцы» занимают пятое место.

«Я был бы рад сказать: «Болельщики Вест Хэма», вакцинируйтесь, готовьте паспорта, так как в следующем сезоне мы отправимся в путешествие». Но я не настолько глуп для таких заявлений. Я мечтаю об этом, хочу этого. Но что я могу сказать… Я 11 лет был в «Эвертоне», и лишь раз за это время мы закончили чемпионат в топ-4. В «Вест Хэме» я работаю 18 месяцев, и мы боремся за четвёрку.

Почему бы «Вест Хэму» не говорить о еврокубках? У него невероятные традиции, но я уже много раз говорил, что в клубе во многих вещах нужно добиться прогресса», — приводит слова Мойеса CNN.

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