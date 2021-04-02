Виктор Онопко: уже устал от вопросов про шарф, ЦСКА, «Спартак». Надоело

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, что устал от вопросов про армейцев и «Спартак», а также про историю с поцелуем шарфа красно-синих.



«ЦСКА или «Спартак»? Сложный вопрос. Есть часть меня как игрока. Это «Спартак», конечно. А часть как тренера – это ЦСКА. Я уже устал в интервью от вопросов про шарф, ЦСКА, «Спартак». Надоело», — сказал Онопко в интервью для YouTube-канала ИБРАКАДАБРА.



Напомним, 29 декабря ЦСКА на своём официальном сайте объявил о кадровых изменениях в тренерском штабе команды. Коллектив покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко, работавшие помощниками главного тренера Виктора Гончаренко. У обоих специалистов истекли контракты. Овчинников вошёл в тренерский штаб ЦСКА в 2014 году. Онопко работал с армейцами с 2009 года.

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