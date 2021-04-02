«Реал» готов продать Эдегора и ещё девятерых игроков, чтобы купить Мбаппе или Холанда

Мадридский «Реал» готов в летнее трансферное окно продать полузащитника Мартина Эдегора, в настоящее время выступающего на правах аренды за лондонский «Арсенал», сообщает The Times.



По информации источника, «Королевский клуб» нуждается в средствах, чтобы приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе или форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



«Сливочные» также намерены расстаться с девятью футболистами, среди которых нападающий Гарет Бэйл (играет в аренде за «Тоттенхэм Хотспур»), полузащитник Даниель Себальос (играет в аренде за «Арсенал») и форвард Лука Йович (играет в аренде за «Айнтрахт»).



«Реал», набрав 60 очков в 28 турах, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, уступая «Барселоне» (62) и «Атлетико» (66).