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«Реал» готов продать Эдегора и ещё девятерых игроков, чтобы купить Мбаппе или Холанда

«Реал» готов продать Эдегора и ещё девятерых игроков, чтобы купить Мбаппе или Холанда
Футбол / Англия 0
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Мадридский «Реал» готов в летнее трансферное окно продать полузащитника Мартина Эдегора, в настоящее время выступающего на правах аренды за лондонский «Арсенал», сообщает The Times.

По информации источника, «Королевский клуб» нуждается в средствах, чтобы приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе или форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Сливочные» также намерены расстаться с девятью футболистами, среди которых нападающий Гарет Бэйл (играет в аренде за «Тоттенхэм Хотспур»), полузащитник Даниель Себальос (играет в аренде за «Арсенал») и форвард Лука Йович (играет в аренде за «Айнтрахт»).

«Реал», набрав 60 очков в 28 турах, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, уступая «Барселоне» (62) и «Атлетико» (66).

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