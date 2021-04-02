Капитанскую повязку Криштиану Роналду со скандального матча продали почти за € 64 тыс.

Капитанскую повязку, в которой нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду играл в матче 2-го тура отбора чемпионата мира — 2022 с Сербией (2:2), продали на благотворительном аукционе.
Напомним, что на последних секундах встречи 36-летний форвард пробил по воротам, защитник вынес мяч из-за линии, однако судьи не засчитали гол. Роналду, возмущённый решением арбитра, бросил повязку на землю и направился в сторону раздевалки, не дождавшись финального свистка. После матча повязку подобрал пожарный. Он передал её благотворительной организации, помогающей тяжелобольным детям.
Как сообщил основатель организации Йован Шимич в «Твиттере», капитанскую повязку продали за € 63,8 тыс. Вырученные средства пойдут на лечение Гаврило Джурджевича, шестимесячного ребёнка из Крагуеваца. Мальчик страдает атрофией спинных мышц.
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