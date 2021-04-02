Уле-Гуннар Сульшер: мне было бы неправильно говорить о Холанде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду. Ранее они уже работали в одной команде, когда Сульшер возглавлял норвежский «Мольде».

«Я сосредоточен только на следующих двух месяцах. Игроки могут переходить в разные команды. Я сконцентрирован на игроках, с которыми работаю сейчас. Хоть раньше я и работал с Эрлингом, но сейчас мне как тренеру «Манчестер Юнайтед» было бы неправильно говорить о нём. Он сам разберётся», — приводит слова Сульшера Mirror.

Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, в которых забил 21 гол (один — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.