Гаджиев: всегда был за возрождение «Амкара». Это рабочий, чистоплотный клуб

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев отреагировал на новости о возрождении клуба. Новое юридическое лицо имеет статус Автономной некоммерческой организации и полное название «Амкар-Пермь». Президентом клуба стал Валерий Чупраков.
«Я всегда был за возрождение «Амкара». Для меня это в первую очередь рабочий, чистоплотный клуб. Он функционировал правильно, ориентируясь не только на помощь Пермского края, но и пытаясь зарабатывать сам. У него была история. Из этого клуба в своё время вышел, например, Зырянов — будущий игрок сборной России. За него играл Георгий Джикия — сейчас основной футболист национальной команды. У нас огромная страна — надо, чтобы в регионах развивался футбол. «Амкар» после выхода в Премьер-лигу в 2004 году никогда из неё после этого не вылетал на протяжении 14 лет. Это говорило о грамотном подходе в клубе: при отсутствии больших денег люди умели правильно работать. Часто доставляли массу хлопот лидерам РПЛ», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».
- 2 апреля 2021
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