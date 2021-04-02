«Арсенал» интересуется полузащитником «РБ Лейпциг» Нкунку

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает Sky Germany, в услугах 23-летнего французского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Переход может состояться в летнее трансферное окно. Отмечается, что «канониры» следили за Кристофером ещё до того, как он перебрался в немецкий клуб.



Нкунку является воспитанником «ПСЖ», за главную команду которого провёл более 50 матчей. В 2019 году игрока приобрёл «РБ Лейпциг». Сумма трансфера составила € 13 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. «Быки», набрав 57 очков в 26 турах, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата.

Видеообзор камбэка «Арсенала» в матче с «Вест Хэмом»: