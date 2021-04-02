Федерация спортивных журналистов России выступила с заявлением о поджоге машины Егорова

Федерация спортивных журналистов России выступила с заявлением о поджоге машины Дмитрия Егорова.



«Исполком Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) выражает возмущение и глубокую обеспокоенность в связи с фактом поджога автомобиля нашего коллеги, обозревателя интернет-портала Sport 24 Егорова Дмитрия Анатольевича, который произошёл в ночь с 29 на 30 марта во дворе дома в городе Одинцово Московской области, где он проживает.



Есть все основания предполагать, что это уголовно наказуемое деяние напрямую связано с профессиональной деятельностью журналиста. Поджог был зафиксирован камерами видеонаблюдения и опубликован в СМИ и социальных сетях, включая телеграм-канал потерпевшего. Автомобиль восстановлению не подлежит.



Егоров более десяти лет публикует резонансные материалы в спортивных СМИ — с 2010 года был штатным сотрудником «Комсомольской правды», «Советского спорта», интернет-портала «Чемпионат.com», вёл вместе с Евгением Савиным программу «Нефутбольная страна» на «Матч ТВ». Его социальные сети пользуются большой популярностью у аудитории — так, в Instagram число подписчиков составляет 86,4 тыс.



Егоров Д.А. всегда в откровенной форме высказывает свою точку зрения по любым спортивным вопросам, в первую очередь связанных с футболом, затрагивает все острые и общественно значимые темы. Его позиция далеко не всегда угождает мнению части публики, в связи с чем в его адрес нередко раздаются угрозы. Поскольку прежде они исходили из интернета и принадлежали людям, не подписывавшимся своими именами, их не принято было воспринимать всерьёз. Но безнаказанность привела к реальным действиям.



В связи со случившимся исполком ФСЖР:



— Просит открыть уголовное дело и провести тщательное расследование случившегося, в результате чего наказать заказчиков и исполнителей преступления;



— Призывает руководство МВД Московской области поставить вопрос на контроль и уделить пристальное внимание этому делу. Поджог автомобиля Дмитрия Егорова — это не частное дело отдельно взятого спортивного журналиста, а угроза, несущая общественную опасность всему профессиональному журналистскому сообществу», — написали представители Федерации спортивных журналистов России.

Свою подпись под заявлением поставил и руководитель портала «Чемпионат» Евгений Слюсаренко.