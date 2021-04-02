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«Краснодар-2» переиграл «Чертаново» и прервал серию из трёх поражений подряд

«Краснодар-2» переиграл «Чертаново» и прервал серию из трёх поражений подряд
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

2 апреля «Краснодар-2» принимал «Чертаново» на поле стадиона «Академия ФК Краснодар». Хозяева поля оказались сильнее со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами выступили Владимир Миневич (Смоленск) и Сергей Каруненко (Воронеж).

У хозяев жёлтые карточки получили Арутюн Григорян, Алекс Мацукатов, Александр Черников, Рустам Халназаров. У гостей были предупреждены Александр Мелехов, Владимир Бартасевич и Никита Сулейманов. Единственный гол на 72-й минуте забил защитник хозяев Сергей Бородин, который принёс победу своей команде.

«Краснодар-2» за 34 матча набрал 37 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Чертаново» (25) – на 20-м.

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
02 апреля 2021, пятница. 14:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
1 : 0
Чертаново
Москва
1:0 Бородин – 72'
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