«Краснодар-2» переиграл «Чертаново» и прервал серию из трёх поражений подряд
2 апреля «Краснодар-2» принимал «Чертаново» на поле стадиона «Академия ФК Краснодар». Хозяева поля оказались сильнее со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами выступили Владимир Миневич (Смоленск) и Сергей Каруненко (Воронеж).
У хозяев жёлтые карточки получили Арутюн Григорян, Алекс Мацукатов, Александр Черников, Рустам Халназаров. У гостей были предупреждены Александр Мелехов, Владимир Бартасевич и Никита Сулейманов. Единственный гол на 72-й минуте забил защитник хозяев Сергей Бородин, который принёс победу своей команде.
«Краснодар-2» за 34 матча набрал 37 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Чертаново» (25) – на 20-м.
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