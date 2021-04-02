Главный тренер «Крыльев Советов» назвал главную цель клуба в сезоне-2020/2021

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал главную цель клуба в сезоне-2020/2021 и поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России с «Динамо».



«Матч против «Текстильщика» — возможность запутать Сандро Шварца? Мы не думаем об этом. Для нас самое главное в этом сезоне — вернуться в РПЛ. С современными технологиями невозможно запутать таких опытных специалистов. Они изучают нас, прекрасно знают, где у нас оптимальный состав, который может сыграть в кубковом матче. Нам нужно подойти к этому матчу в оптимальной форме, что сделать будет достаточно сложно, так как есть определенные трудности.



Что касается отсутствия VAR на кубковом матче, то с ним мы можем как что-нибудь найти, так и потерять. Например, в матче с «Химками», только при помощи VAR удалось разобраться в эпизоде с назначением пенальти. Нужно просто готовиться к матчу, выходить и играть. Что было бы с VAR, без VAR и что будет — неизвестно. Победит сильнейший», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» и «Динамо» сыграют без VAR в 1/4 финала Кубка России