«В футболе это не надо». Дзюба рассказал, как в «Спартаке» его отговорили качать мышцы

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, что в период игры за «Спартак» злоупотреблял занятиями в тренажёрном зале, но массажист московского клуба отговорил его чересчур накачивать мышцы.

«Я был высоким, но очень худым. Когда попал в основной состав, сразу начал качаться. В какой-то период подкачался очень сильно. В «Спартаке» был массажист Серёжа Семакин — он сейчас в «Локомотиве». Он мне вовремя сказал: «Артём, прекрати качаться». Я говорю: «В смысле?». Он ответил: «В футболе тебе это не надо».

Мы видим пример Фернандо Торреса, который закачался и закончил с футболом. Всё-таки в футболе ты должен быть пластичным. А когда ты очень крепкий, тебе тяжело», — сказал Дзюба в ролике в «твиттере» оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.