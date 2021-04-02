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Гвардиола: с нынешними ценами «Манчестер Сити» не купит никакого нападающего

Гвардиола: с нынешними ценами «Манчестер Сити» не купит никакого нападающего
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу нынешней финансовой ситуации в мировом футболе. Испанский специалист заявил, что «горожане» вряд ли подпишут нового нападающего перед следующим сезоном.

«Я не знаю, что будет в будущем. Но с нынешними ценами мы не купим никакого нападающего. Это невозможно. Мы не можем позволить себе такие траты. Сейчас все клубы испытывают финансовые трудности, и «Манчестер Сити» – не исключение.

На данный момент вероятность того, что мы не купим нападающего перед следующим сезоном, выше», – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, ранее нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро объявил, что покинет клуб по окончании сезона-2020/2021. «Горожане» считаются главным претендентом на подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

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