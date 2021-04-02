Жерар Пике: судьи помогают «Реалу», начиная с молодёжных команд
Защитник «Барселоны» Жерар Пике вновь заявил о предрасположенности испанских судей к мадридскому «Реалу».
При просмотре документального фильма футболист поделился воспоминаниями об игре «Барселоны» и «Реала» на одном из юниорских турниров. Каталонцы вели со счётом 2:0, но по итогу проиграли 2:3. Хет-трик в составе детской команды «сливочных» оформил Альберто Лора, который сейчас играет в третьем испанском дивизионе.
Решающий гол был забит после потери мяча в исполнении Пике. Жерар считает, что мяч у него был отобран не по правилам.
«Это фол, парень! Судьи помогают «Реалу», начиная с молодёжных команд», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.
Напомним, ранее Жерар Пике заявил, что львиная доля испанских судей болеет за мадридский «Реал».
Куман — о критике Пике в адрес судей: говорите с уважением, чтобы вас не могли наказать
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