Томас Тухель признан лучшим тренером АПЛ в марте

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в марте, информирует официальная пресс-служба лиги.

Под руководством немецкого специалиста «аристократы» провели в первый месяц весны три матча, добыли две победы и одну ничью. Тухель получил ежемесячную награду лучшего тренера АПЛ уже на второй полный месяц пребывания в «Челси».

В голосовании участвовали болельщики и экспертная группа английской Премьер-лиги.

На звание лучшего тренера марта в АПЛ также претендовали: