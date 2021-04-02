Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Томас Тухель признан лучшим тренером АПЛ в марте

Томас Тухель признан лучшим тренером АПЛ в марте
Футбол / Англия 0

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в марте, информирует официальная пресс-служба лиги.

Под руководством немецкого специалиста «аристократы» провели в первый месяц весны три матча, добыли две победы и одну ничью. Тухель получил ежемесячную награду лучшего тренера АПЛ уже на второй полный месяц пребывания в «Челси».

В голосовании участвовали болельщики и экспертная группа английской Премьер-лиги.

На звание лучшего тренера марта в АПЛ также претендовали:

  • Грэм Поттер («Брайтон энд Хоув Альбион») — 3 матча, 2 победы, 1 поражение;
  • Брендан Роджерс («Лестер Сити») — 3 матча, 2 победы, 1 ничья;
  • Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») — 3 матча, 2 победы, 1 ничья.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021