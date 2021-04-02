Томас Тухель признан лучшим тренером АПЛ в марте
Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в марте, информирует официальная пресс-служба лиги.
Под руководством немецкого специалиста «аристократы» провели в первый месяц весны три матча, добыли две победы и одну ничью. Тухель получил ежемесячную награду лучшего тренера АПЛ уже на второй полный месяц пребывания в «Челси».
В голосовании участвовали болельщики и экспертная группа английской Премьер-лиги.
На звание лучшего тренера марта в АПЛ также претендовали:
- Грэм Поттер («Брайтон энд Хоув Альбион») — 3 матча, 2 победы, 1 поражение;
- Брендан Роджерс («Лестер Сити») — 3 матча, 2 победы, 1 ничья;
- Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») — 3 матча, 2 победы, 1 ничья.
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