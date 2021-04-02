Бывший тренер «Штутгарта» пополнил тренерский штаб ЦСКА

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Хорватские специалисты Игор Юкич и Илия Арачич вошли в тренерский штаб ЦСКА, информирует официальная пресс-служба армейцев в «Твиттере».

Кандидатуры ассистентов выбрал непосредственно новоиспечённый наставник ЦСКА Ивица Олич, о чём «Чемпионат» сообщал первым.

Ранее Илия Арачич работал ассистентом главного тренера в «Штутгарте». Игор Юкич является специалистом по физподготовке.

Напомним, 22 марта Гончаренко покинул ЦСКА. Сменивший его Олич выступал за клуб в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за армейцев 112 матчей и забил 41 гол.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Выше армейцев располагаются «Сочи» и «Локомотив», опережающие красно-синих по дополнительным показателям, а также «Спартак» (44) и действующий чемпион «Зенит» (48). Ближайший преследователь подопечных Олича — «Динамо» — отстаёт на одно очко.