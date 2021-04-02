Трансферы в фигурном катании, уход пиар-отдела «Локо» и другое — в подкасте «SILA Права»

Девятый, последний в третьем сезоне выпуск нашего подкаста «SILA Права» мы хотим вновь посвятить нашим дорогим слушателям.

Мы получили большое количество интересных и разноплановых вопросов, ответы на которые постарались в полной мере раскрыть в данном выпуске.

Напоследок хотелось бы поблагодарить вас за то, что остаётесь с нами, за то, что ваша численность и вовлечённость растёт. За то, что комментируете и поддерживаете нас, давая новые точки для роста. Благодаря вам мы становимся лучше.

Наш подкаст уходит на небольшой перерыв, следите за обновлениями. До новых встреч!

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Основная тема выпуска:

00:00 Стартуем!

02:03 Вопрос о решении спортивного арбитражного суда в Лозанне по матчу Украина — Швейцария

08:36 Как мы относимся к Суперлиге? И как её создание может отразиться на клубах РПЛ?

12:40 Как крымским футболистам переходить из Крыма в российские клубы? Как это регулируется и какие проблемы существуют?

16:54 Сравните производство в CAS и производства по АПК и ГПК

19:43 Вопрос о возмещении расходов на представителей

21:29 Почему CAS имеет такую власть? И почему он может отменять любое решение федерации?

22:58 Когда в России появится спортивный кодекс?

24:52 Давайте поговорим про бокс?

25:51 Как стратегически усилить менеджерский состав футбола?

29:52 По каким аспектам будет оцениваться успех SILA Marketing?

31:56 Расскажите о системе трансферов в фигурном катании

36:48 Какие различия в футбольных контрактах: penalty clause и buyout clause?

40:45 С каким из 16 клубов в Премьер-лиге вы прямо и косвенно не сотрудничали как юристы?

41:50 Почему бы нам не открыть офис в Алматы, Казахстан?

42:56 Расскажите про пиар в спорте на фоне ухода пиар-отдела «Локомотива»

45:13 Какие новостные ресурсы, связанные со спортом, вы читаете?

48:36 Как вы оцениваете перспективы развития национального арбитража по футбольным спорам как апелляционной инстанции?

51:45 Спонсорские контракты. Для чего они нужны спонсорам?

52:58 Что происходит, когда национальное законодательство противоречит международным нормам в спорте?

54:20 Разрыв контракта в одностороннем порядке. Можно ли включать такие пункты в контракт?