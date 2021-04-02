Маркизио: Дибала может остаться, только если ему есть что предложить

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио прокомментировал выступление туринцев в этом сезоне.
«Я думаю, что скудетто ушло после поражения от «Беневенто», хотя даже с победой это было бы сложно. У «Интера» есть уверенность в себе. Они не пропускают, даже когда им тяжело. «Ювентус» доминирует в одних матчах, а в других сталкивается с трудностями. Баланса нет.
Не было никакой «химии» между тренером, новыми игроками и теми, кто уже был в команде. У всех, кроме Кьезы и Маккенни, были взлёты и падения. В конце сезона все должны поговорить друг с другом. Тот, кто не желает сражаться и побеждать, должен уйти.
Включая Пауло Дибала и Криштиану Роналду? Это зависит от клуба. Ценность Дибалы не подлежит сомнению, он чистый талант, но он может остаться, только если ему есть что предложить. Я надеюсь, что Роналду останется, если у него будет правильное поведение и обычное желание победить. То же самое и с любым другим игроком. После стольких лет нелегко найти новую энергию.
Нужно ли оставить Пирло главным тренером? Справедливо продолжать играть под его руководством, но сезон будет провальным, если «Ювентус» не войдет в четвёрку лучших», – приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport издание Football Italia.
- 2 апреля 2021
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