Верратти не сыграет с «Баварией» из-за положительного теста на коронавирус

Итальянский полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти сдал положительный тест на коронавирус, сообщает твиттер-аккаунт парижского клуба.

«Последний тест Марко Верратти на COVID-19 подтвердил положительный результат. Поэтому футболист будет соблюдать изоляцию и подчиняться соответствующему санитарному протоколу», —написала пресс-служба «ПСЖ» в «Твиттере».

Верратти не примет участия в ближайших матчах парижан в чемпионате и Лиги чемпионов.

Напомним, что 3 апреля «ПСЖ» дома примет Лилль, с которым делит первое место в чемпионате Франции. 7 апреля подопечные Маурисио Почеттино в гостях сыграют с «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Лиги 1 Верратти провёл 18 матчей, в Лиге чемпионов итальянец сыграл пять игр.