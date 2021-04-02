Мбаппе: Месси и Роналду лучше меня, но в голове я всегда говорю себе, что я лучший

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал об отношении к себе.

«Каждый раз, когда выхожу на поле, всегда говорю себе, что я лучший. А я же играл против Месси и Криштиану Роналду. Они лучше меня, они делают на миллиард вещей больше, чем я. Но в своей голове я всегда говорю себе, что я лучший, потому что таким образом вы не ограничиваете себя и стараетесь изо всех сил. Конечно, иногда люди не понимают этого, потому что вокруг этой темы есть препятствие. Мы не объясняем друг другу, что такое эго», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Мбаппе провёл 25 матчей и забил 20 мячей. После 30 туров «ПСЖ» с 63 очками делит первое-второе места с «Лиллем».