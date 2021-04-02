«Зенит»: Рибалта попросил его отпустить. Он покинет клуб в апреле

Пресс-секретарь ФК «Зенит» Антон Макаренко сообщил, что спортивный директор Хавьер Рибалта покинет петербургскую команду.

«Информация соответствует действительности. Контракт Рибалты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше — в апреле. Что касается позиции спортивного директора, то в «Зените» есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем. Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете», — сказал Макаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта написал заявление об уходе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» лидирует в таблице с 48 очками. В 24-м туре РПЛ петербуржцы дома сыграют с подмосковными «Химками» 5 апреля в 19:00 мск.