Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Боярский назвал Аршавина идеальным кандидатом на пост спортивного директора «Зенита»

Боярский назвал Аршавина идеальным кандидатом на пост спортивного директора «Зенита»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, что мечтал, чтобы Андрей Аршавин занял пост спортивного директора «Зенита».

«Давно ходят разговоры, что пост спортивного директора должен занять Андрей Аршавин — я об этом даже мечтал. Аршавин — член команды, человек, который знает всё изнутри. Судя по его журналистской работе, он очень серьёзный, стабильный, капитальный и дотошный мужик. Аршавин — идеальный кандидат на пост спортивного директора «Зенита», – сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее в «Зените» подтвердили уход Хавьера Рибалты.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» лидирует в таблице с 48 очками. В 24-м туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы 5 апреля встретятся с «Химками». Начало — в 19:00 мск.

«Зенит»: Рибалта попросил его отпустить. Он покинет клуб в апреле
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021