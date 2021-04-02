Боярский назвал Аршавина идеальным кандидатом на пост спортивного директора «Зенита»

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, что мечтал, чтобы Андрей Аршавин занял пост спортивного директора «Зенита».
«Давно ходят разговоры, что пост спортивного директора должен занять Андрей Аршавин — я об этом даже мечтал. Аршавин — член команды, человек, который знает всё изнутри. Судя по его журналистской работе, он очень серьёзный, стабильный, капитальный и дотошный мужик. Аршавин — идеальный кандидат на пост спортивного директора «Зенита», – сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, ранее в «Зените» подтвердили уход Хавьера Рибалты.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» лидирует в таблице с 48 очками. В 24-м туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы 5 апреля встретятся с «Химками». Начало — в 19:00 мск.
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