Источник: Камавинга покинет «Ренн» по окончании сезона

Полузащитник французского «Ренна» и молодёжной сборной Франции Эдуарду Камавинга в конце сезона покинет команду, сообщает журналист Николо Щира в своём «твиттере».

По информации источника, главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет пригласить 18-летнего футболиста в королевский клуб. В хавбеке также заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Контракт Камавинги с «Ренном» рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне французского чемпионата полузащитник провёл 32 матча и забил один гол. На молодёжном чемпионате Европы футболист провёл все три встречи: один раз появился в стартовом составе и дважды выходил на замену. По итогам группового этапа французы пробились в плей-офф Евро-2021.

После 30 туров Лиги 1 «Ренн» с 44 очками занимает седьмое место.