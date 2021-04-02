Давид Луис пропустит матч с «Ливерпулем»

Бразильский защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис пропустит матч из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

«Футболист почувствовал дискомфорт в правом колене, и сейчас его обследуют. Давида не будет на субботнем матче с «Ливерпулем», — говорится в сообщении пресс-службы «Арсенала».

Напомним, что 3 апреля «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Ливерпуль». Начало матча — в 22:00 мск.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги бразилец провёл 19 матчей и забил один гол. После 29 матчей чемпионата Англии «Арсенал» с 42 очками занимает девятое место в таблице. «Канониры» отстают от идущего в еврокубковой зоне «Вест Хэма» на семь баллов. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити», у которого в 30 встречах 71 очко.