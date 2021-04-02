Давид Луис пропустит матч с «Ливерпулем»
Бразильский защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис пропустит матч из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
«Футболист почувствовал дискомфорт в правом колене, и сейчас его обследуют. Давида не будет на субботнем матче с «Ливерпулем», — говорится в сообщении пресс-службы «Арсенала».
Напомним, что 3 апреля «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Ливерпуль». Начало матча — в 22:00 мск.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги бразилец провёл 19 матчей и забил один гол. После 29 матчей чемпионата Англии «Арсенал» с 42 очками занимает девятое место в таблице. «Канониры» отстают от идущего в еврокубковой зоне «Вест Хэма» на семь баллов. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити», у которого в 30 встречах 71 очко.
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
00:27
-
00:22
-
00:01
- 2 апреля 2021
-
23:50
-
23:38
-
23:29
-
23:09
-
22:56
-
22:49
-
21:55
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:41
-
21:39
-
21:35
-
21:12
-
20:49
-
20:42
-
20:20
-
20:20
-
20:06
-
19:37
-
19:31
-
19:01
-
18:48
-
18:42
-
18:39
-
18:17
-
18:16
-
17:56
-
17:54
-
17:39
-
17:34
-
17:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам