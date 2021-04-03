Фернандо хочет вернуться в «Спартак»
Бывший полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо, ныне выступающий в Китае за «Бэйцзин Гоань», хочет вернуться в московский клуб. Об этом рассказал агент 29-летнего бразильца Матеус Де Фария.
«Сейчас это будет непросто, но Фернандо хочет однажды вернуться в «Спартак». Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и «Спартак». Мы были бы счастливы вернуться», — приводит слова Де Фарии «Спорт-экспресс».
Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. За этот период бразилец сыграл в составе красно-белых 78 официальных матчей и забил 11 голов. Ранее он защищал цвета «Гремио», донецкого «Шахтёра» и «Сампдории». Transfermarkt оценивает стоимость Фернандо в € 4 млн. Китайский клуб приобрёл бразильца у «Спартака» за € 9,6 млн.
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