Карим Бензема признан лучшим игроком чемпионата Испании в марте

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком испанской Примеры в марте, информирует официальная пресс-служба «Королевского клуба».

В первый месяц весны 33-летний французский форвард провёл три матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Всего в сезоне-2020/2021 Бензема провёл 32 матча в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал шесть результативных пасов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Карима в € 25 млн.

Несколькими днями ранее стало известно, что Кариму Бензема грозит до пяти лет тюрьмы по делу о шантаже экс-партнёра по сборной Франции Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнёра по сборной Франции заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали ролик.