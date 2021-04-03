Карим Бензема признан лучшим игроком чемпионата Испании в марте

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком испанской Примеры в марте, информирует официальная пресс-служба «Королевского клуба».
В первый месяц весны 33-летний французский форвард провёл три матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Всего в сезоне-2020/2021 Бензема провёл 32 матча в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал шесть результативных пасов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Карима в € 25 млн.
Несколькими днями ранее стало известно, что Кариму Бензема грозит до пяти лет тюрьмы по делу о шантаже экс-партнёра по сборной Франции Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнёра по сборной Франции заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали ролик.
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