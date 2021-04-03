Фабиньо: я научился получать удовольствие от игры на позиции центрального защитника

Бразильский полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал об опыте игры на позиции центрального защитника.

«Играя на позиции центрального полузащитника, я многому научился. Например, получать удовольствие от игры на этой позиции, потому что сначала мне она не очень нравилась. Но затем, благодаря моим товарищам по команде, я значительно улучшил навыки и узнал кое-что о позиции и о лидерстве, потому что на этой позиции вы можете видеть почти всё поле», — цитирует Фабиньо Sky Sports.

Напомним, что в 15 из 19 матчей в английской Премьер-лиге Фабиньо выходил на позиции центрального защитника.

Всего у бразильца 21 игра в текущем сезоне АПЛ. В чемпионате Англии «Ливерпуль» с 46 очками занимает седьмое место и отстаёт от идущего в зоне еврокубков «Вест Хэма» на три очка.