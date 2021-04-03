«Хорошее настроение, плодотворная работа». «Спартак» показал подготовку к «Ростову»
Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» показала процесс подготовки команды к матчу 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
«Хорошее настроение, плодотворная работа. Два дня до матча», — написала пресс-служба красно-белых под фотографиями тренировочного процесса.
«Ростов», набрав 37 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям опережая «Рубин» и уступая «Сочи». От зоны еврокубков подопечные Карпина отстают на три очка. «Спартак» (44) — на втором месте в таблице.
Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» состоится 4 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в городе Ростов-на-Дону.
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