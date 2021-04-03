«МЮ» и «Челси» поборются за полузащитника «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 29-лентего испанца заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед», информирует ABC.

Действующее соглашение Васкеса с «Королевским клубом» истекает ближайшим летом. За ситуацией вокруг Лукаса также следят «Милан» и мюнхенская «Бавария».

Ранее сообщалось, что Васкес отказался продлить контракт с «Реалом», рассчитанный до лета 2021 года. После отказа от первого предложения клуба о новом трёхлетнем соглашении, которое предусматривало снижение заработной платы на 10%, переговоры между футболистом и «Реалом» были приостановлены. Недавно состоялась встреча, после которой клуб и игрок окончательно утвердились в желании прекратить сотрудничество.