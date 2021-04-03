«МЮ» и «Челси» поборются за полузащитника «Реала»
Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 29-лентего испанца заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед», информирует ABC.
Действующее соглашение Васкеса с «Королевским клубом» истекает ближайшим летом. За ситуацией вокруг Лукаса также следят «Милан» и мюнхенская «Бавария».
Ранее сообщалось, что Васкес отказался продлить контракт с «Реалом», рассчитанный до лета 2021 года. После отказа от первого предложения клуба о новом трёхлетнем соглашении, которое предусматривало снижение заработной платы на 10%, переговоры между футболистом и «Реалом» были приостановлены. Недавно состоялась встреча, после которой клуб и игрок окончательно утвердились в желании прекратить сотрудничество.
Стали известны подробности разногласий между «Реалом» и Лукасом Васкесом
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
02:00
-
01:37
-
01:01
-
00:47
-
00:46
-
00:34
-
00:27
-
00:22
-
00:01
- 2 апреля 2021
-
23:50
-
23:38
-
23:29
-
23:09
-
22:56
-
22:49
-
21:55
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:41
-
21:39
-
21:35
-
21:12
-
20:49
-
20:42
-
20:20
-
20:20
-
20:06
-
19:37
-
19:31
-
19:01
-
18:48
-
18:42
-
18:39
-
18:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам