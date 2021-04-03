Роналду поддержал футболиста «Барселоны» Фати, который рискует пропустить остаток сезона

Нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду поддержал форварда «Барселоны» Ансу Фати, который вероятнее всего пропустит остаток сезона из-за травмы.

«Давай, ты скоро вернёшься. Вперёд», — написал Роналду в своём «инстаграме».

Фати получил травму в матче с «Бетисом» в ноябре прошлого года, после чего перенёс операцию. По прогнозам он должен был вернуться в строй к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:1), однако восстановление затянулось. Сообщалось, что ему может понадобиться еще одна операция.

В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах «Барселоны» и забил пять голов. Кроме того, Фати уже провёл четыре матча за сборную Испании и забил один гол.

Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.