Онопко: нарушал правила дорожного движения, за мной гнались с пистолетом по Москве

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, как нарушал правила дорожного движения.
«Да, было, что подкупал гаишников. Нарушал правила дорожного движения. В том числе в Москве. Давно было это. За мной гнались с пистолетом по Москве. Потом отпустили, но не за деньги. Было, даже что меня посадили в обезьянник. Тоже ехал на машине, меня остановили, начали проверять. Когда с пистолетом бежал, я был в машине с женой и ребёнком маленьким. Там был поворот, я повернул неправильно, может быть. Он увидел — начал махать. Я не понял, мне или не мне. Он выхватил пистолет и побежал за мной. Но потом отпустил. А в обезьяннике сидел, там то же самое было. Временно посадили. Потом пришёл их начальник и увидел, кто сидит, напихал ему», — сказал Онопко в интервью для YouTube-канала ИБРАКАДАБРА.
Напомним, 29 декабря ЦСКА на своём официальном сайте объявил о кадровых изменениях в тренерском штабе команды. Коллектив покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко, работавшие помощниками главного тренера Виктора Гончаренко. У обоих специалистов истекли контракты. Овчинников вошёл в тренерский штаб ЦСКА в 2014 году. Онопко работал с армейцами с 2009 года.
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