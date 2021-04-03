Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд хочет перейти в «Реал», сообщает AS.
По данным источника, эту об этом сказал отец Холанда в беседе с исполнительным директором «Королевского клуба» Хосе Анхелем Санчесом.
Ранее сообщалось, что агент Мино Райола и Холанд-старший 1 апреля, прилетели в Барселону, где провели переговоры с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, а через несколько часов отправились в Мадрид на встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 110 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, в которых забил 21 гол (один — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.
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