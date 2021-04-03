Итальянский нападающий Белотти может перейти в «Челси»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает Corriere Granata.
По информации источника, в приобретении 27-летнего итальянца заинтересован лондонский «Челси». В нынешнем сезоне Белотти сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. Портал transfermarkt оценивает Белотти в € 40 млн.
Нападающий выступает за «Торино» с 2015 года. Ранее он играл за итальянские «Палермо» и «Альбинопеффе». С 2016 года Белотти играет за сборную Италии.
В феврале сообщалось, что «Милан» рассматривает форварда как потенциальную замену 39-летнему Златану Ибрагимовичу. Контракт Ибрагимовича с миланцами истекает в конце этого сезона. Отмечалось, что, даже если «Милану» удастся продлить соглашение со шведом, форварды могут быть вместе в команде.
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