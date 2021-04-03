«Ювентус» планирует вернуть Мойзе Кина
«Ювентус» хочет вернуть итальянского нападающего «Эвертона» Мойзе Кина. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, 21-летний футболист, выступающий в «ПСЖ» на правах аренды, возглавляет список трансферных целей «Ювентуса» Кин уже играл за туринский клуб с 2016 по 2019 год, а затем перешёл в «Эвертон» за € 40 млн.
Ранее стало известно о том, что «ПСЖ» хочет выкупить контракт Кина, а директор парижан Леонардо обсуждает возможные варианты с агентом игрока Миной Райолой.
Контракт Кина с «Эвертоном» рассчитан до 2024 года, а аренда в «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. В текущем сезоне итальянец забил 17 мячей в 33 матчах. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн. Сообщалось, что «ириски» готовы продать Кина за € 60-70 млн.
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