Рибалта покинет «Зенит», Рублёв проиграл в полуфинале турнира в Майами. Главное к утру

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покинет клуб в апреле, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в полуфинале турнира в Майами, а брат Хабибиа Нурмагомедова Усман с победы дебютировал в Bellator – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит»: Рибалта попросил его отпустить. Он покинет клуб в апреле.

2. Рублёв проиграл Хуркачу в полуфинале турнира в Майами.

3. Усман Нурмагомедов победил в первом бою в Bellator единогласным решением.

4. Дебютный гол Волкова не помог «Анахайму» избежать поражения в игре с «Аризоной».

5. Фернандо хочет вернуться в «Спартак».

6. Порье подписал контракт на третий бой с Макгрегором. Они встретятся 10 июля.

7. Отстранённый из ЦСКА Майк Джеймс может оказаться в НБА в нынешнем сезоне.

8. Сборная России по кёрлингу выиграла второй матч подряд на чемпионате мира.

9. Муртазалиев дебютировал в Bellator с победы. Он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг.

10. «Зенит» разгромил АСВЕЛ с разницей «+34».

11. ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финала Запада.

12. Айзея Томас определился с клубом.

13. Фрейре задушил Санчеса в первом раунде главного боя Bellator 255.

14. ЦСКА обыграл «Химки» с разницей в 25 очков в Евролиге.