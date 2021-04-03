Рибалта покинет «Зенит», Рублёв проиграл в полуфинале турнира в Майами. Главное к утру

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покинет клуб в апреле, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в полуфинале турнира в Майами, а брат Хабибиа Нурмагомедова Усман с победы дебютировал в Bellator – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Зенит»: Рибалта попросил его отпустить. Он покинет клуб в апреле.
2. Рублёв проиграл Хуркачу в полуфинале турнира в Майами.
3. Усман Нурмагомедов победил в первом бою в Bellator единогласным решением.
4. Дебютный гол Волкова не помог «Анахайму» избежать поражения в игре с «Аризоной».
5. Фернандо хочет вернуться в «Спартак».
6. Порье подписал контракт на третий бой с Макгрегором. Они встретятся 10 июля.
7. Отстранённый из ЦСКА Майк Джеймс может оказаться в НБА в нынешнем сезоне.
8. Сборная России по кёрлингу выиграла второй матч подряд на чемпионате мира.
9. Муртазалиев дебютировал в Bellator с победы. Он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг.
10. «Зенит» разгромил АСВЕЛ с разницей «+34».
11. ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финала Запада.
12. Айзея Томас определился с клубом.
13. Фрейре задушил Санчеса в первом раунде главного боя Bellator 255.
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