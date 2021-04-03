Нагельсман: если «РБ Лейпциг» не обыграет «Баварию», о борьбе за чемпионство можно забыть

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 27-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией».



«Если мы не победим, или сыграем вничью, то сезон для нас конечно не завершён, но о борьбе за чемпионство можно забыть. Многие мои игроки вернулись к тренировкам лишь в пятницу. Поэтому подготовка по ходу недели была не очень интенсивной. Но мы не нервничаем. „Бавария“ в такой же ситуации.



В целом „Бавария“ невероятно хорошо справляется в таких матчах, они знают как показать сопернику его границы. Мы должны сыграть смело и уделить особое внимание реализации моментов. И без Левандовского „Бавария“ приедет в Лейпциг с командой мирового уровня. Против них невероятно сложно обороняться и пробиваться сквозь их ряды — даже несмотря на то, что у соперника будут отсутствовать два важных игрока обороны», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба «Баварии».

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