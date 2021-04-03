«Оренбург» проиграл «СКА-Хабаровску» в выездном матче ФНЛ
В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 27-й минуте встречи счёт открыл нападающий «СКА-Хабаровска» Константин Базелюк. Таким образом, «Оренбург» прервал свою беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 6 матчей.
«СКА-Хабаровск» набрал 50 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. «Оренбург» (70) — на 2-м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (76). В следующем туре «Оренбург» сыграет с «Чайкой», а «СКА-Хабаровск» проведёт встречу с «Енисеем». Оба матча пройдут 7 апреля.
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