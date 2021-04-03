«Ротор» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 3 апреля, состоится матч «Ротор» — «Локомотив». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ротор» — «Локомотив» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Ассистенты — АРашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Локомотив».



«Локомотив» в 23 матчах набрал 40 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 13-м месте.