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«Ротор» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Ротор» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 3 апреля, состоится матч «Ротор» — «Локомотив». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ротор» — «Локомотив» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Ассистенты — АРашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Локомотив».

«Локомотив» в 23 матчах набрал 40 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 13-м месте.

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