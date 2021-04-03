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Тухель: сказал Вернеру: «Твоё тело знает, как забивать. Не волнуйся, голы придут»

Тухель: сказал Вернеру: «Твоё тело знает, как забивать. Не волнуйся, голы придут»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об отсутствии голов у нападающего сборной Германии Тимо Вернера. Напомним, в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Северной Македонией (1:2) Вернер допустил промах.

«Сейчас не время думать об этом, читать прессу или тренироваться ещё больше. Мне пришлось раньше отпустить Тимо с тренировки в четверг, чтобы прояснить ситуацию. Я сказал ему: «Тебе это не нужно. Твои тело и мозг знают, как забивать. Ты делаешь это с шести лет. Не волнуйся, голы придут». Если женщина не хочет с вами встречаться, вы не можете её заставить. Сделайте шаг назад, и, возможно, раздастся звонок. Я уверен, что голы придут», — приводит слова Тухеля Mundo Deportivo.

Тимо Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили «РБ Лейпциг» за этот трансфер € 53 млн.

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