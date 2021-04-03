Милан Шкриньяр близок к переходу в «Тоттенхэм»
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает Football Insider. Клубы близки к сделке, которая может быть завершена в летнее трансферное окно.
В прошлое трансферное окно подписать Шкриньяра хотел лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» готовы вернуться к переговорам летом. В услугах игрока заинтересован лично главный тренер «Тоттенхэма» португалец Жозе Моуринью.
Напомним, ранее «Интер» отказался отпускать нападающих Лаутаро Мартинеса, Ромелу Лукаку и полузащитника Николо Бареллу в «Барселону». Итальянским хавбеком также интересовались «Бавария», «Атлетико» и «Тоттенхэм». «Манчестер Сити» интересовался Алессандро Бастони, а «ПСЖ» связывался с Марсело Брозовичем. Миланский клуб отклонил все предложения.
«Интер» отклонил выгодные предложения о продаже своих лидеров
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