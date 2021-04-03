«Атлетико» поборется с «Ювентусом» за Милика
Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик, выступающий на правах аренды за «Марсель», может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает L'Equipe.
По информации источника, в услугах футболиста заинтересован «Атлетико». Сообщается, что мадридский клуб готов приобрести Милика за € 12 млн в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что 27-летним польским форвардом интересуется туринский «Ювентус». Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до 2022 года.
Напомним, Милик перешёл в «Наполи» из амстердамского «Аякса» в 2016 году, а в текущем году перебрался в «Марсель» на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 7 матчах французской Лиги 1 за «Марсель» и забил 3 гола. С 2012 года Милик вызывается в сборную Польши.
«Ювентус» готов активировать опцию выкупа Милика у «Марселя» за € 12 млн
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