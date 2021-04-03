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Борис Игнатьев: «Тамбов» – это страшные дни Российской Премьер-Лиги

Борис Игнатьев: «Тамбов» – это страшные дни Российской Премьер-Лиги
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — ЦСКА.

«Тамбов» – это страшные дни Российской Премьер-Лиги. Это чёрное пятно, у них нет ресурсов. Армейцы добьются победы», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

После 23-х туров чемпионата России сезона-2020/2021 ЦСКА с 40 очками делит 3-5 места с «Локомотивом» и «Сочи». Следующий матч армейцы проведут 4 апреля в Саранске на «Мордовия Арене» с «Тамбовом». Начало встречи — в 16:30 мск. «Тамбов» в 23 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Этот матч станет первым для главного тренера ЦСКА Ивицы Олича.

ЦСКА заявил Ивицу Олича главным тренером
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