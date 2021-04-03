«Самое главное – победили». Главный тренер «СКА-Хабаровска» Юран – о матче с «Оренбургом»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прокомментировал результат матча 34-го тура Футбольной национальной лиги с «Оренбургом» (1:0).



«Мы готовились к этому матчу, потому что «Оренбург» ставит задачу выхода в Премьер-Лигу. Это доказывает и турнирная таблица, поэтому разбирали соперника по максимуму. Старались минимизировать моменты и полумоменты у своих ворот и максимально хорошо сыграть в атаке. Понятно, что на встречных курсах не стоит играть с командой, которая, при всём уважении к своим ребятам, всё-таки имеет футболистов, которые в Премьер-Лиге поиграли. Всё-таки задача стоит, и подбор футболистов под эту задачу. Поэтому на первый тайм план был – максимально играть в атаку. Старались накрывать, старались искать свой момент, и это у нас получилось, мы забили.



Во втором тайме мы, конечно, тактически поменяли и схему, и в игровом плане где-то действовали более сдержанно, где-то ждали быстрый выход в атаку, но старались максимально сконцентрироваться на обороне. Но на обороне – это не в штрафной своей, а выше подниматься, напрягать, чтобы создавать сопернику максимально неудобные ситуации для доставки мяча в штрафную. Это получилось, и в конце уже играли по счёту. Я убрал нападающего, и играли в пять полузащитников: вышел Першин, он не нападающий, а атакующий полузащитник. Парни молодцы, нужно их благодарить, они жили результатом, жили домашней игрой. Ещё раз подчеркну, что команда соперника ставит задачу и довольно неплохо организована. Самое главное – мы победили», – цитирует Юрана пресс-служба клуба.

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