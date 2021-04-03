«Ротор» — «Локомотив»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Локомотива» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Маевский, Понсе, Фламарион.
Запасные: Обухов, Байрыев, Вершков, Алейник, Песегов, Медведь, Арабидзе, Муллин.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Эдер.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Чёрный, Сильянов, Живоглядов, Магкеев, Куликов, Титков, Лисакович, Петухов, Миранчук.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Ассистенты — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).
- 3 апреля 2021
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