«Ротор» — «Локомотив»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Локомотива» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Маевский, Понсе, Фламарион.



Запасные: Обухов, Байрыев, Вершков, Алейник, Песегов, Медведь, Арабидзе, Муллин.



«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Эдер.



Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Чёрный, Сильянов, Живоглядов, Магкеев, Куликов, Титков, Лисакович, Петухов, Миранчук.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Ассистенты — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).