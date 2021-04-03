Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Метцем»
Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч 31-го тура французской Лиги 1 с «Метцем». Встреча состоится сегодня, 3 апреля, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей. Начало матча — в 14:00 мск.
«Монако»: Леком, Энрике, Марипан, Дисаси, Сидибе, Головин, Фабрегас, Фофана, Матацо, Йоветич, Фолланд.
Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
«Монако» в 30 матчах набрал 59 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Метц» (42) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (63).
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