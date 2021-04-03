«Гигашвили просто плакал». Главный тренер «Тамбова» — об обвинениях в договорных матчах

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отреагировал на обвинения клуба в договорных матчах.



«Стало смешно. Георгий Черданцев пригласил в студию по скайпу, обсуждали ошибки, которые мне самому не понравились, но как, скажите, создать команду за неделю? До перерыва держались, потом поплыли. Плюс «Ротор» хорошие замены сделал.



Дмитрия Егорова тоже вывели в студию по скайпу в программе Черданцева, необычно выглядел. Под конец сказал: «Показалось, что договорняк, но сейчас уже так не думаю». Дал заднюю, а мне обвинённых пришлось неделю успокаивать. Дебютировали на таком уровне, что им предъявишь? Гигашвили просто плакал. У него обеспеченный отец, позвонил, тоже голос дрожит: «Я ему денег дам столько, сколько он за свою жизнь не заработает, ему незачем игры сдавать!» — цитирует Худякова «Матч ТВ».

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