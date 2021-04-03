«Рубин» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 3 апреля, состоится матч «Рубин» — «Сочи». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Сочи» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Сочи».
«Сочи» в 23 матчах набрал 40 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (37) — на 8-м месте.
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