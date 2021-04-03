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Бывший скаут «Зенита» возглавил селекционный отдел «Крыльев Советов»

Бывший скаут «Зенита» возглавил селекционный отдел «Крыльев Советов»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Бывший скаут «Зенита» Армен Маргарян стал руководителем селекционного отдела «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба клуба из Самары. Также он имеет опыт работы футбольным агентом, аналитиком, скаутом и руководителем детско-юношеской селекции «Локомотива».

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» переиграли владикавказскую «Аланию». «Крылья Советов» в 33 матчах набрали 76 очков и занимают первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

«Зенит» в 23 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Спартак» (44) — второй. 6 апреля в 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» примет на своём поле подмосковные «Химки». «Химки» (35) — на девятом месте в турнирной таблице.

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