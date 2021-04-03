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«Краснодар» отказался обсуждать с «Барселоной» возможный трансфер Сулейманова

«Краснодар» отказался обсуждать с «Барселоной» возможный трансфер Сулейманова
Футбол / РПЛ 0

Футбольный агент Марат Хинчагов рассказал, почему не состоялись переговоры по возможному трансферу нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в «Барселону».

«У нас был диалог с «Барселоной» по Шапи, но нам в руководстве «Краснодара» чётко сказали, что это неинтересно. Они отказались обсуждать эту тему», — цитирует Хинчагова «Матч ТВ».

Сулейманов является воспитанником «Краснодара», а за главную команду клуба выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл в Российской Премьер-Лиге 22 матча и забил 4 гола.

«Краснодар» в 23 матчах набрал 34 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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