«Краснодар» отказался обсуждать с «Барселоной» возможный трансфер Сулейманова
Футбольный агент Марат Хинчагов рассказал, почему не состоялись переговоры по возможному трансферу нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в «Барселону».
«У нас был диалог с «Барселоной» по Шапи, но нам в руководстве «Краснодара» чётко сказали, что это неинтересно. Они отказались обсуждать эту тему», — цитирует Хинчагова «Матч ТВ».
Сулейманов является воспитанником «Краснодара», а за главную команду клуба выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл в Российской Премьер-Лиге 22 матча и забил 4 гола.
«Краснодар» в 23 матчах набрал 34 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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