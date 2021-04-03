Одноклубник Алексея Миранчука может перейти в «Милан»

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, представители миланского клуба связались с окружением 33-летнего игрока сборной Словении. Сообщается, что в последнее время взаимоотношения Иличича с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ухудшились, поэтому игрок рассматривает вариант с уходом из клуба. Действующий контракт Иличича с «Аталантой» рассчитан до июня 2022 года.
Напомним, за «Аталанту» также играет российский полузащитник Алексей Миранчук.
В нынешнем сезоне Иличич принял участие в 21 матче итальянской Серии А, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. «Аталанта» в 28 матчах набрала 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А.
- 3 апреля 2021
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